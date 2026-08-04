В трех дворах Ленинского района Воронежа завершается благоустройство

В этом году на благоустройство дворов в Ленинском районе из городского бюджета выделено более 25 миллионов рублей. На эти средства планируется привести в порядок 9 дворовых территорий многоквартирных домов. При планировании учитываются пожелания местных жителей. Работы делятся на два блока: стандартное и дополнительное благоустройство. В стандартный перечень, который финансируется из бюджета, входят наиболее востребованные и необходимые мероприятия: ремонт дворовых проездов, обновление системы освещения, установка скамеек и урн. Дополнительное благоустройство, включающее более масштабные или индивидуальные решения, реализуется при участии собственников — для этого требуется внесение платы.