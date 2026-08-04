«Перекроет кислород»: волгоградцев предупредили об опасности холки

Плотный жировой валик в районе седьмого шейного позвонка, который в народе называют «вдовьим горбом» или холкой, оказался не просто косметической проблемой. Появление этого образования прямо угрожает нормальному кровоснабжению головного мозга. Об этом российский врач Алена Парецкая рассказала в своем авторском канале.