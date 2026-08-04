«Перекроет кислород»: волгоградцев предупредили об опасности холки

Плотный жировой валик в районе седьмого шейного позвонка, который в народе называют «вдовьим горбом» или холкой, оказался не просто косметической проблемой. Появление этого образования прямо угрожает нормальному кровоснабжению головного мозга. Об этом российский врач Алена Парецкая рассказала в своем авторском канале.
Со временем жировое отложение увеличивается и провоцирует постоянный спазм мышц шеи. Из-за этого пережимаются позвоночные артерии, питающие мозг. В результате человек начинает страдать от хронических головных болей, шума в ушах, головокружения, быстрой утомляемости и проблем с памятью из-за банального недостатка кислорода.
Врач отметила, что причинами развития холки врачи называют постоянную сутулость (в том числе из-за работы за компьютером и смартфоном), гормональные сбои, лишний вес и малоподвижный образ жизни.
Чтобы избавиться от проблемы, специалист советует контролировать осанку, делать специальную гимнастику для спины, курсы массажа и своевременно обращаться к эндокринологу или неврологу.
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