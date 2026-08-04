В бастионе «Литва» в Калининграде начали устанавливать окна

Власти передали историческое сооружение в пользование Музея Мирового океана в 2022 году. Учреждение хочет использовать объект как фондохранилище и включить его в водный маршрут. Там будут хранить и экспонировать лодки народов России и мира. Кроме того, в сооружении планируют разместить мастерскую.