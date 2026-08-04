В бастионе «Литва» в Калининграде начали устанавливать окна. Об этом сообщили на странице Музея Мирового океана «ВКонтакте».
В бастионе «Литва» начали устанавливать окна. До начала работ большинство проёмов первого этажа были заложены кирпичом или газосиликатным блоком. Теперь их раскрывают и восстанавливают. Перемены уже хорошо заметны и снаружи, и внутри, — рассказали в музее.
В ближайшее время специалисты приступят к установке дверей. Сейчас подрядчик восстанавливает и заменяет кирпичи, очищает кладку.
К реставрации бастиона «Литва» в Калининграде приступили в июле 2025 года. Работы выполняет компания «Проектреставрация» из Рязани. По контракту их необходимо было завершить до 30 марта 2026 года. Срок перенесли на август из-за корректировки сметы.
Власти передали историческое сооружение в пользование Музея Мирового океана в 2022 году. Учреждение хочет использовать объект как фондохранилище и включить его в водный маршрут. Там будут хранить и экспонировать лодки народов России и мира. Кроме того, в сооружении планируют разместить мастерскую.
По данным портала Prussia39.ru, бастион «Литва» построили в 1843—1860 годах по проекту военного инженера Эрнста Людвига фон Астера. Комплекс выполнен из красного керамического кирпича и тёсаных гранитных камней.
В 1920-х годах в редюите бастиона размещался цех по производству спортивных лодок. С середины 1930-х помещения бывшей береговой батареи использовали в военных целях. В 2007 году бастион признали объектом культурного наследия регионального значения.