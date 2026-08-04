В Волгоградское водохранилище выпустили 20 тысяч мальков

Выпуск мальков ценной породы рыб стал седьмым по счету в ходе экологического проекта, который с 2021 года реализует российский производитель бытовой химии GRASS. За это время в реку уже было выпущено 375 тыс. мальков. А с учетом нынешнего пополнения их общее количество достигло 395 тыс. В этом помогают волонтеры, экологи и активисты, которые личным трудом заботятся о природе родного региона.