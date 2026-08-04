В Волгоградское водохранилище выпустили 20 тысяч мальков

Около 20 тыс. мальков стерляди выпустили в водохранилище Волгоградской области, что соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили организаторы акции.
Выпуск мальков ценной породы рыб стал седьмым по счету в ходе экологического проекта, который с 2021 года реализует российский производитель бытовой химии GRASS. За это время в реку уже было выпущено 375 тыс. мальков. А с учетом нынешнего пополнения их общее количество достигло 395 тыс. В этом помогают волонтеры, экологи и активисты, которые личным трудом заботятся о природе родного региона.
«Мы заботимся и думаем о планете. Нам не все равно, — отметил основатель и генеральный директор компании GRASS Михаил Грачев. — Осенью еще вернемся сюда, чтобы выпускать уже крупных мальков — они хорошо приживаются. Я думаю, рыбаки скоро скажут нам спасибо».
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.