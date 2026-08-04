Каждый третий россиянин еженедельно видит дипфейки — опрос «Диалог Регионы»

Каждый третий россиянин регулярно сталкивается с дипфейками — поддельными видео и аудио, созданными с помощью ИИ. По данным опроса АНО «Диалог Регионы», 52% пользователей уже видели синтетический контент в соцсетях, а его встречаемость выросла на 9 п. п. с сентября 2025 года.
Более половины опрошенных (52%) считают распространение дипфейков потенциально опасным, а 43% испытывают негативные эмоции при виде такого контента. При этом 62% россиян знают о технологии, но лишь 27% могут описать конкретные примеры дипфейков, что указывает на разрыв между теоретической осведомлённостью и практической медиаграмотностью.
За первое полугодие 2026 года в рунете выявлено 788 дипфейков высокой социально-политической опасности — почти в пять раз больше, чем за аналогичный период 2025 года (162 случая). Лидируют подделки на политические темы и темы госбезопасности (45,4%), далее идут вопросы благосостояния граждан (24,6%) и социально значимые происшествия (6,5%).
Эксперты отмечают стремительное удешевление и доступность инструментов создания дипфейков, включая бесплатные решения. В таких условиях 48% россиян поддерживают принятие специальных законов, ограничивающих использование технологии в противоправных целях, при этом более информированные пользователи склонны к более взвешенной оценке регуляторных мер.