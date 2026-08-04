Каждый третий россиянин еженедельно видит дипфейки — опрос «Диалог Регионы»

За первое полугодие 2026 года в рунете выявлено 788 дипфейков высокой социально-политической опасности — почти в пять раз больше, чем за аналогичный период 2025 года (162 случая). Лидируют подделки на политические темы и темы госбезопасности (45,4%), далее идут вопросы благосостояния граждан (24,6%) и социально значимые происшествия (6,5%).