Популяцию зубров планируют восстановить в Нижегородской области

По итогам рабочего совещания в Заксобрании определили три потенциальные площадки для расселения животных: лесные массивы (37 га) в Лукояновском и Починковском округах, опытно‑охотничье хозяйство в Городецком округе и лиственные леса в Выксунском и Вознесенском округах — последние могут стать миграционным коридором в Мордовию.