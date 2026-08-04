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Популяцию зубров планируют восстановить в Нижегородской области

Проект нацелен на создание к 2034 году вольнопасущегося стада и восстановление плакорных дубрав.

В Нижегородской области планируют вернуть европейского зубра. В регионе прорабатывают проект по восстановлению популяции европейского зубра. Об этом рассказали в пресс-службе Заксобрания региона по итогам рабочего совещания.

По итогам рабочего совещания в Заксобрании определили три потенциальные площадки для расселения животных: лесные массивы (37 га) в Лукояновском и Починковском округах, опытно‑охотничье хозяйство в Городецком округе и лиственные леса в Выксунском и Вознесенском округах — последние могут стать миграционным коридором в Мордовию.

Проект нацелен на создание к 2034 году вольнопасущегося стада и восстановление плакорных дубрав. При подготовке учли опыт Мордовии и Владимирской области.

Планируется расширить нацпарк «Нижегородское Поволжье» за счёт нового кластера — он получит статус федеральной особо охраняемой природной территории. Затем сформируют дорожную карту проекта.

Председатель ЗСНО Евгений Люлин назвал возвращение зубра «восстановлением исторической справедливости», напомнив, что ещё в XIX веке этих животных фиксировали в Семёновском уезде.

Ранее сообщалось, что популяцию кабана намеренно снижают в Нижегородской области.