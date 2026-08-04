Россиянки предпочитают получать путешествия в подарок после крупных ссор

После серьезного конфликта с партнером женщины чаще всего хотели бы получить в подарок совместное путешествие или автомобиль. Данные аналитики приводит ТАСС.
По данным опроса, путешествие выбрали 33% женщин, автомобиль 25%. Еще 7% хотели бы получить украшение, а 5% новый телефон. На практике мужчины чаще дарят для примирения ювелирные украшения. Такой вариант выбрали 35% опрошенных. Еще 14% преподносят духи. Путешествия и автомобили после ссор дарят только в 7% и 6% случаев. Почти половина мужчин покупает дорогие подарки без повода. Еще 19% делают это, когда чувствуют свою вину, а 5% после измены.
Большинство мужчин и женщин рассказали, что крупные ссоры происходят несколько раз в год. Первым мириться обычно идет мужчина. Чаще всего он просит прощения словами, дарит цветы или готовит ужин.