Стали известны результаты регионального этапа премии «Мы вместе»

«Культура экологической безопасности — это не только ответственность компаний, но и каждого из нас. Это не формальность, а строгая инженерная дисциплина с рисками и ответственностью. Данный подход разделяет и концерн “Росэнергоатом”. На чемпионате профессионального мастерства “ReaSkills-2025” в компетенции “Цифровое ПСР-предприятие” домашнее задание было посвящено утилизации и переработке отходов. Инновационные решения и экологичные практики уже помогают крупным предприятиям сокращать количество отходов и экономить ресурсы, но без поддержки людей никакие технологии не сработают», — поделился начальник отдела Управления мобилизационной подготовки, ГО и ЧС НВАЭС, лидер молодежного движения Московского центра «ВАО АЭС», заместитель руководителя отраслевого молодежного проекта «Лига безопасности» Александр Белкин.