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Олег Газманов станет главной звездой Ирбитской ярмарки

На Ирбитской ярмарке-2026 выступил Олег Газманов.

Источник: Комсомольская правда

Главным событием XXIV Ирбитской ярмарки — 2026 станет концерт Олега Газманова. Масштабное событие состоится с 7 по 9 августа. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

— Концерт народного артиста России Олега Газманова, который состоится вечером 8 августа на главной сцене ярмарки, — сказано в сообщении. — Также гостей встретят национальные подворья. Здесь можно будет познакомиться с гастрономическими традициями и культурой народов страны. Одно из крупнейших событий Среднего Урала объединит производителей, ремесленников, артистов и туристов.

Свердловские агрономы и фермеры здесь представят свою продукцию. Уральцы смогут приобрести сыры, хлеб, кондитерские изделия, напитки. Также гостей будут знакомить с ремеслами, обычаями народов России.

Ирбитская Ярмарка одно из ключевых туристических событий на Среднем Урале. В этом году она пройдет в 383-й раз. Она помогает развивать предпринимательство, художественные промыслы. Способствует достижению целей по нацпроекту «Туризм и гостеприимство».