Олег Газманов станет главной звездой Ирбитской ярмарки

— Концерт народного артиста России Олега Газманова, который состоится вечером 8 августа на главной сцене ярмарки, — сказано в сообщении. — Также гостей встретят национальные подворья. Здесь можно будет познакомиться с гастрономическими традициями и культурой народов страны. Одно из крупнейших событий Среднего Урала объединит производителей, ремесленников, артистов и туристов.