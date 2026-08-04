В Ленобласти организовали лекции для родителей о цифровой безопасности

Серия лекций о цифровой безопасности детей проводится на территории Ленинградской области по проекту «Родителям о детях». Занятия организованы в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в региональном центре патриотического воспитания.
Участники проекта уже прослушали 19 лекций от 10 экспертов, на которых они узнали о механизмах защиты детей в интернете. Теперь стартовал этап живых онлайн-встреч для отработки полученных знаний на практике.
Очередное такое занятие было посвящено цифровому влиянию, фейкам, игровым покупкам, киберсоциализации, а также способам вовлечения подростков в деструктивные группы. Спикером выступил медиатехнолог Дмитрий Афиногенов. Формат позволяет родителям не просто узнавать теорию, но и учиться замечать реальные угрозы. Это поможет им понять, как правильно действовать в сложной ситуации, если ребенок столкнулся с опасностью в интернете.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.