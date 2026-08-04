В Ленобласти организовали лекции для родителей о цифровой безопасности

Очередное такое занятие было посвящено цифровому влиянию, фейкам, игровым покупкам, киберсоциализации, а также способам вовлечения подростков в деструктивные группы. Спикером выступил медиатехнолог Дмитрий Афиногенов. Формат позволяет родителям не просто узнавать теорию, но и учиться замечать реальные угрозы. Это поможет им понять, как правильно действовать в сложной ситуации, если ребенок столкнулся с опасностью в интернете.