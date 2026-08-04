С начала года заповедные территории России посетили 11 миллионов человек

Поток туристов на заповедных территориях России с начала 2026 года составил 11 млн человек, сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов на совещании в правительстве. Развитие экотуризма является одной из задач нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Министр подчеркнул, что всего в стране создано более 76 млн га федеральных заповедных территорий. Из них для посещения доступны 6 млн га и отдельные участки нацпарков. Там обустроены 17 тыс. км туристических маршрутов и троп, а также музеи, визит-центры, точки наблюдения за животными, места размещения и отдыха.
Экологический туризм на заповедных территориях включает и детский отдых. В этом году почти 9 тыс. детей отдохнут в национальных парках и заповедниках. Минприроды РФ разрабатывает программу «Школа хранителей природы», которая научит детей бережному отношению к природе.
Помимо этого, Александр Козлов отметил, что на портале «Госуслуги» можно купить входной билет на 50 особо охраняемых природных территорий в 37 регионах. К концу 2027 года этот сервис будет подключен на всех заповедных территориях, где разрешено находиться туристам.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.