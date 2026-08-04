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Дело калининградца, который зачем-то хранил пулемёт в шкафу автосервиса, передали в суд

Мужчина отказался объяснять полиции происхождение оружия.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде будут судить 47-летнего мужчину, который два года держал пулемёт на территории автосервиса. Об этом региональная прокуратура пишет в своём телеграм-канале во вторник, 4 августа.

По версии следствия, горожанин незаконно получил исправный ручной пехотный пулемёт и спрятал его в шкафу на работе. Ему вменяют ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия»). Дело направили в Московский районный суд.

Пулемёт обнаружили в автосервисе на Полтавской. Откуда он там появился и для чего понадобился, мужчина полицейским не рассказал.

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