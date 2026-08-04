Нижегородские эксперты обсудили подготовку общественных наблюдателей к выборам

Эксперты Общественного штаба Нижегородской области по наблюдению за выборами рассмотрели ход подготовки общественных наблюдателей к предстоящим выборам депутатов Государственной Думы РФ и регионального Законодательного собрания.
На прошлой неделе обучение в Нижнем Новгороде прошли около 1 500 человек. В настоящее время образовательная программа стартовала и в других муниципалитетах региона. Обновлённый курс, разработанный ассоциацией «Независимый общественный мониторинг», включает разбор практических кейсов и конфликтных ситуаций. Особое внимание уделяется знанию законодательства, развитию стрессоустойчивости и коммуникативных навыков.
Заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области Елена Ленина отметила, что институт общественного наблюдения продолжает формироваться и активно реагирует на современные технологические, социальные и политические изменения. По её словам, значительная часть наблюдателей впервые примет участие в избирательном процессе, при этом большинство из них — граждане до 40 лет, среди которых много молодёжи.
Эксперты положительно оценили ротацию наблюдателей. Старший научный сотрудник Научно-исследовательского института проблем социального управления, сотрудник Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Андрей Самсонов подчеркнул, что расширение круга граждан, проходящих обучение и участвующих в наблюдении, способствует лучшему пониманию государственной системы и повышает доверие к политическим институтам и результатам выборов.
Отдельное внимание участники заседания уделили усиливающейся медиатизации общественного наблюдения. Было отмечено, что информирование о ходе голосования через социальные сети и мобильные приложения становится важной частью работы наблюдателей, многие из которых выступают в роли блогеров. Профессор НФ РАНХиГС Андрей Дахин заявил, что речь идёт о системном переходе от формата «молчаливого» наблюдения к модели, предполагающей публичное сопровождение избирательного процесса. По его мнению, оперативные комментарии непосредственно с участков способствуют легитимизации выборов и противодействуют информационным искажениям.
Также эксперты обсудили аналитический доклад Центра общественно-политических проектов и коммуникаций «Процесс выдвижения на выборах 2026 — оценка электоральной динамики». Модератор круглого стола, заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель регионального филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семенов сообщил, что документ фиксирует завершение ключевого этапа выдвижения кандидатов и направлен на подтверждение легитимности и системности избирательной кампании. По его словам, в докладе приведены количественные показатели — данные об 11 партиях, 1 717 кандидатах и 80 самовыдвиженцах, что позволяет оценить масштаб кампании в сравнении с предыдущими электоральными циклами. Он добавил, что публикация подобной статистики на ранних этапах служит маркером прозрачности процедур, а акцент на соблюдении правовых норм и «устойчивом ядре» партийной системы трактуется авторами как признак стабильности и процедурной легитимности выборов.
Старший научный сотрудник Института политической психологии Александр Прудник отметил, что партийная система, по его оценке, вступила в стадию завершённости. Он указал, что характер участия партий в кампании отражает их позиции в политическом пространстве страны. По его словам, ведущие парламентские партии сохраняют лидирующие позиции, однако не монополизируют политическое поле, тогда как менее крупные партии выполняют важную функцию представительства интересов локальных и региональных групп населения, обеспечивая формирование и продвижение их консолидированной позиции на общенациональном уровне.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что представители Общественной палаты Нижегородской области и руководители муниципальных общественных палат региона обсудили организацию мониторинга на предстоящих выборах.