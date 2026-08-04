Нижегородские эксперты обсудили подготовку общественных наблюдателей к выборам

Также эксперты обсудили аналитический доклад Центра общественно-политических проектов и коммуникаций «Процесс выдвижения на выборах 2026 — оценка электоральной динамики». Модератор круглого стола, заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель регионального филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семенов сообщил, что документ фиксирует завершение ключевого этапа выдвижения кандидатов и направлен на подтверждение легитимности и системности избирательной кампании. По его словам, в докладе приведены количественные показатели — данные об 11 партиях, 1 717 кандидатах и 80 самовыдвиженцах, что позволяет оценить масштаб кампании в сравнении с предыдущими электоральными циклами. Он добавил, что публикация подобной статистики на ранних этапах служит маркером прозрачности процедур, а акцент на соблюдении правовых норм и «устойчивом ядре» партийной системы трактуется авторами как признак стабильности и процедурной легитимности выборов.