Жители 25 регионов России приняли участие в семейном экомарафоне ОМК

Жители 25 регионов России приняли участие в первом семейном марафоне «ЭкоИскра» (6+). Онлайн-проект проходил с 1 июня по 31 июля в рамках корпоративной программы волонтерства ОМК «Закалённые добром».
Участники выполнили более 140 экологических заданий: собирали вторсырье, высаживали растения, мастерили кормушки для птиц, помогали приютам для животных и давали ненужным вещам вторую жизнь. Самому младшему участнику марафона исполнилось восемь лет.
За два месяца волонтеры собрали более 90 кг пластиковых крышек и батареек для переработки, высадили десятки растений, изготовили кормушки для птиц, передали более 100 книг для библиотек и посещали приюты для животных.
«Забота об окружающей среде начинается с простых ежедневных действий. Онлайн-формат позволил объединить сотрудников ОМК, их семьи и жителей городов, в том числе детей», — отметила руководитель направления по устойчивому развитию ОМК Екатерина Кощиенко.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что детскую машину достали из воды на Ново-Сормовской водопроводной станции.