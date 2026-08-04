Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев посетил Нагорную теплоцентраль. Об этом он сообщил в своем канале в мессенджере МАХ.
По его словам, теплоцентраль строилась и росла вместе с микрорайонами верхней части города: с массовым жилищным строительством в 70−80-е годы ее мощность выросла на две трети.
«Нагрузка стала существенной. Привлекли льготное федеральное софинансирование и в этом году завершили масштабный проект модернизации теплоцентрали, заменив два котла на более мощные. Пока строители монтировали и запускали новое оборудование, НТЦ продолжала давать тепло», — написал Шалабаев.
Он отметил, что в прошлую зиму «новые котлы уже отработали в режиме пусконаладки».
«В этот отопительный сезон заходим с полной загрузкой оборудования. Из итогов: регламентные работы наша НТЦ уже прошла, как и большинство других котельных. В оставшийся летний месяц предстоит завершить основные ремонты на сетях», — добавил мэр.
Напомним, ранее глава Нижнего Новгорода поручил с 1 сентября начать тестовые запуски системы теплоснабжения — это технологический процесс для плавного пуска отопления.