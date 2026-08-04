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Новая волна жары может накрыть Москву в конце следующей недели

Позднякова: в Москве в конце следующей недели ожидается до 30 градусов тепла.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Новая волна жары может прийти в Москву в конце следующей недели, в пятницу воздух может прогреться до плюс 30 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Не исключено, что в следующую пятницу и субботу вновь будет волна более высокой температуры. В пятницу может быть и до плюс 30 градусов», — рассказала она.

Однако, по словам синоптика, в течение августа температура воздуха будет постепенно снижаться, поэтому первая неделя месяца может оказаться самой теплой.