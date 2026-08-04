Адреналин зашкаливал. Врач Шишкин спасал раненых на атакованном ВСУ пляже

Чудовищная трагедия на пляже в Архипо-Осиповке (около 50 км от курорта Геленджик) унесла семь жизней, в том числе погибли трое детей. БПЛА ВСУ атаковали побережье, ударили по мирным отдыхающим. Как удалось выяснить редакции rostov.aif.ru, погибли четверо детей. Среди них — два мальчика, одному четыре, второму на вид 11−12 лет, а также маленькая девочка лет четырёх. Двое маленьких отдыхающих приехали на море из Шахт Ростовской области. Ранения получили больше полусотни человек. Врач анестезиолог-реаниматолог Александр Шишкин был там не на дежурстве — он отдыхал. Артур Сераканян в тот день, 3 августа 2026, работал на пляже. Но когда вокруг закричали люди, оба бросились к самому эпицентру ЧП, где лежали раненые. Корреспонденту редакции rostov.aif.ru удалось поговорить с теми, кто всеми силами пытался спасти пострадавших.
«Не мог сбежать».
«Ситуация была очень тяжёлая, это настоящая трагедия. Случилось всё очень быстро. Я был там как отдыхающий. Для меня это был вопрос совести. Я не мог сбежать с пляжа, потому что знал, что кому-то будет требоваться помощь врача. И, естественно, сразу побежал к месту трагедии», — вспоминает врач анестезиолог-реаниматолог Александр Шишкин в разговоре с корреспондентом.
Сейчас доктор всё ещё находится в Архипо-Осиповке, первые эмоции уже улеглись, и теперь нужно время, чтобы осмыслить всё произошедшее.
«В эти секунды адреналин начинает зашкаливать, но я старался сохранить холодную голову, зная регламент, как помочь человеку в той или иной ситуации. У нас это профессиональное. С этим проблем у меня никогда не было», — пояснил доктор.
Оказавшись в самом центре событий, 36-летний мужчина первым делом бросился к тяжело раненым. Накладывал жгуты, старался стабилизировать состояние. К сожалению, несколько человек получили очень тяжёлые травмы, спасти пострадавших не удалось.
«Мне не раз приходилось работать в экстренных ситуациях, опыт есть. Я вместе с другими врачами, волонтёрами, неравнодушными жителями пытался сделать всё возможное. Очень сожалею, что погибли дети», — говорит Александр Александрович.
В медицине он уже почти 20 лет, работал в городской больнице Азова, в скоропомощной больнице, а теперь — в одной из частных клиник Ростова. Приходилось ему и оказывать помощь вне медучреждений — когда людям внезапно становилось плохо. Но то, что произошло на пляже под Геленджиком, потрясло даже опытного доктора.
Слаженная команда.
Артур Сераканян в тот день работал на пляже. Он, как и Александр, тоже одним из первых побежал на помощь. Говорит, страха не было.
«Не то время, чтобы бояться, надо было помогать людям, детям. И страха не было», — рассказывает Артур Сераканян корреспонденту. Сам парень родом из Ростова, но каждое лето ездит на заработки к Черноморскому побережью. А ещё он владеет навыками оказания первой помощи.
Александр Шишкин и Артур Сераканян до этого дня не были знакомы друг с другом, а теперь обменялись телефонами.
«Мы выполняли свою работу. Старались помочь людям как могли, чтобы тяжёлые дожили до специализированной медицинской помощи. Артур профессионально работал, я ему очень благодарен», — отмечает Александр Шишкин.
Трагедия заставила объединить усилия: жгутовали раненых прямо на земле, главное, чтобы люди дожили до больницы. Вместе мужчины работали как одна команда.
«Нет, я не врач по профессии. Я вообще просто обычный работник пляжа. Но знаю, как оказывать первую помощь. Поэтому помогал, как умел», — пояснил Артур.
Холост, есть кот.
Редакции удалось также связаться с друзьями Александра. Константин Балабан знает Сашу с трёх лет. Вместе в детском саду, вместе по жизни. Теперь Александр— крёстный детей Константина.
«Он живёт один, холост. Любит животных, есть кот. Очень добрый человек. Крёстный моей дочери. Дружим с детского сада. После взрыва сразу же побежал помогать людям», — рассказывает Константин редакции.
Одноклассница Елена Коробейникова помнит его ещё по лицею. Говорит, что уже тогда было понятно, что Саша выберет медицину.
«Мы учились в девятом классе вместе в лицее, а дальше разошлись по разным профилям. Саша пошёл в химико-биологический класс. Очень горжусь им», — говорит Елена. Александр Шишкин и Артур Сераканян — разные люди. Один — врач с многолетним опытом, другой — обычный работник пляжа. Но в тот день, 3 августа, их объединило одно: оба решили, что чужая боль важнее собственного страха.