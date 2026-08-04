Адреналин зашкаливал. Врач Шишкин спасал раненых на атакованном ВСУ пляже

Чудовищная трагедия на пляже в Архипо-Осиповке (около 50 км от курорта Геленджик) унесла семь жизней, в том числе погибли трое детей. БПЛА ВСУ атаковали побережье, ударили по мирным отдыхающим. Как удалось выяснить редакции rostov.aif.ru, погибли четверо детей. Среди них — два мальчика, одному четыре, второму на вид 11−12 лет, а также маленькая девочка лет четырёх. Двое маленьких отдыхающих приехали на море из Шахт Ростовской области. Ранения получили больше полусотни человек. Врач анестезиолог-реаниматолог Александр Шишкин был там не на дежурстве — он отдыхал. Артур Сераканян в тот день, 3 августа 2026, работал на пляже. Но когда вокруг закричали люди, оба бросились к самому эпицентру ЧП, где лежали раненые. Корреспонденту редакции rostov.aif.ru удалось поговорить с теми, кто всеми силами пытался спасти пострадавших.