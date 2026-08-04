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Волгоградцам объяснили, когда их могут лишить единого пособия

Получателям единого пособия напомнили, когда они должны уведомлять отделение СФО.

Получателям единого пособия напомнили, когда они должны уведомлять отделение СФО по Волгоградской области об обстоятельствах, влияющих на выплату средств. Как сообщили в отделении Соцфонда по Волгоградской области, одной из причин является переезд в другой регион, так как размер пособия зависит от регионального прожиточного минимума.

В случае смены фамилии, имени или отчества также необходимо актуализировать данные СНИЛС, обновить информацию на госуслугах, в банке и подать в региональный Соцфонд соответствующее заявление.

Без обращения в Соцфонд не обойтись при закрытии счёта или изменении реквизитов для перечисления выплат.

Если ребенок, на которого назначено пособие, переведен на полное гособеспечение, например, в кадетский корпус, выплаты на него прекращаются.

Также волгоградцам важно знать что, если в течение срока назначения пособия изменились доходы или состав семьи, Соцфонд уведомлять о таких переменах не нужно: в этих случаях размер выплаты не меняется.