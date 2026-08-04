Волгоградцам объяснили, когда их могут лишить единого пособия

Получателям единого пособия напомнили, когда они должны уведомлять отделение СФО по Волгоградской области об обстоятельствах, влияющих на выплату средств. Как сообщили в отделении Соцфонда по Волгоградской области, одной из причин является переезд в другой регион, так как размер пособия зависит от регионального прожиточного минимума.