Врач Шишкин спасал раненых на атакованном ВСУ пляже

«Ситуация была очень тяжёлая, это настоящая трагедия. Случилось всё очень быстро. Я был там как отдыхающий. Для меня это был вопрос совести. Я не мог сбежать с пляжа, потому что знал, что кому-то будет требоваться помощь врача. И, естественно, сразу побежал к месту трагедии», — вспоминает врач анестезиолог-реаниматолог Александр Шишкин в разговоре с корреспондентом.