В Северодвинске прошел чемпионат Поморья по гонкам беспилотников

В первый день соревнований участники демонстрировали мастерство в закрытом зале: узкие ворота, резкие повороты и высокая скорость требовали максимальной концентрации. Во второй день гонки продолжились на стадионе, где к сложности трассы добавился ветер, превратив соревнования в зрелищное шоу для болельщиков.