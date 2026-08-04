В Северодвинске прошел чемпионат Поморья по гонкам беспилотников

Чемпионат Архангельской области по гонкам беспилотников состоялся в Северодвинске. Состязания были организованы в соответствии с целями нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», сообщили в городской администрации.
В первый день соревнований участники демонстрировали мастерство в закрытом зале: узкие ворота, резкие повороты и высокая скорость требовали максимальной концентрации. Во второй день гонки продолжились на стадионе, где к сложности трассы добавился ветер, превратив соревнования в зрелищное шоу для болельщиков.
«Особенно радует, что северодвинцы уверенно занимают почетные места в соревнованиях. Стараемся в городе активно развивать это направление: открываются новые классы для школьников, где каждый желающий может попробовать свои силы в пилотировании и инженерии беспилотных систем», — отметили в администрации Северодвинска.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.