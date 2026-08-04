В Роскачестве раскритиковали способ проверки арбуза по стуку

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Стучать по арбузу для его проверки бессмысленно, поскольку у всех людей разная восприимчивость слуха, заявила замглавы Роскачества Елена Саратцева.
«У всех людей разная восприимчивость слуха, стучать по арбузу сегодня совершенно бессмысленно. В разном возрасте вы по-разному будете даже воспринимать тон», — рассказала она на пресс-конференции во вторник.
Кроме того, способ сжать арбуз до хруста не приведет ни к чему хорошему, продолжила она. «Хруст может означать, что рвутся внутренние связи, межклеточный сок начинает вытекать, и те, кто потом будет покупать этот арбуз, не получат достаточно товарный продукт», — подчеркнула Саратцева.
Среди признаков, по которым можно выбирать арбуз, она назвала матовый цвет корки — он говорит о том, что арбуз более зрелый. «Но тоже надо обращать внимание на то, чтобы корочка была с четко выраженными полосками», — отметила замглавы Роскачества.
Также стоит смотреть на земляное пятно — место, которым арбуз лежал на земле. Чем ярче пятно, тем более зрелый арбуз, добавила Саратцева.