В Роскачестве раскритиковали способ проверки арбуза по стуку

Кроме того, способ сжать арбуз до хруста не приведет ни к чему хорошему, продолжила она. «Хруст может означать, что рвутся внутренние связи, межклеточный сок начинает вытекать, и те, кто потом будет покупать этот арбуз, не получат достаточно товарный продукт», — подчеркнула Саратцева.