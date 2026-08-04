Италия против Испании, или Какое оливковое масло лучше

Gambero Rosso написал, что не согласен с этим утверждением, потому что автор статьи Игорь Рамирес Гарсия-Перальта (который владеет поместьем с оливковыми деревьями в Испании) делает такой вывод, опираясь на свои личные впечатления. Единственный способ определить, чьем масло лучше, — провести слепую дегустацию, пишет Gambero Rosso.
Также издание ставит под сомнение аргумент о пионерской роли Испании в производстве оливкового масла, который базируется на утверждении о том, что Кадис старше Рима. Этот исторический тезис служит для того, чтобы подвести читателя к убедительному выводу: «Испания является родиной происхождения [оливкого масла]».
Однако издание парирует, если Испания — родина оливкового масла, то римский вклад не менее значителен и заключается прежде всего в расширении, организации и интеграции производства оливкового масла. «Не имеет смысла спорить о предполагаемом превосходстве одной страны над другой, ни в качественном, ни в историческом плане», — утверждает издание.
Кроме того, существует общеизвестный факт, что именно Италия является ведущим мировым потребителем оливкового масла холодного отжима на душу населения. Еще один аргумент — в Италии растет примерно треть всех мировых сортов оливок — примерно около 500 видов из 1500 существующих в мире.
В целом итальянское издание часто обижается на американские и английские таблоиды. В 2025 году Gambero Rosso раскритиковало рецепт соуса болоньезе, предложенный в газете The New York Times. Его посчитали неканоничным и предложили назвать иначе.