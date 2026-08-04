Италия против Испании, или Какое оливковое масло лучше

Однако издание парирует, если Испания — родина оливкового масла, то римский вклад не менее значителен и заключается прежде всего в расширении, организации и интеграции производства оливкового масла. «Не имеет смысла спорить о предполагаемом превосходстве одной страны над другой, ни в качественном, ни в историческом плане», — утверждает издание.