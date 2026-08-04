Первый в России археологический музей-заповедник «Танаис» отмечает 65 лет

Первый в России археологический музей-заповедник «Танаис», расположенный в Мясниковском районе, отмечает 65 лет со дня основания. Музейный комплекс был создан на базе объекта культурного наследия федерального значения: северо-восточного форпоста античного мира, города Танаиса, который боспорские греки основали ещё в первой трети III века до нашей эры.
В честь праздника до конца года на территории заповедника будет проходить череда тематических мероприятий, а в первом зале музейного комплекса уже открылась юбилейная выставка.
«Экспозиция — это дань уважения работе многих поколений сотрудников. Здесь представлена уникальная коллекция книг, значков, керамики и редких фотографий, которые буквально по крупицам собирались десятилетиями. Особое место занимает витрина, посвященная Валерию Федоровичу Чесноку — первому директору и настоящему вдохновителю “Танаиса”», — отметил заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.
Валерий Чеснок руководил музеем 30 лет, фактически превратив территорию городища в объект мирового значения. Придя сюда в 1970 году молодым археологом, спустя два года он возглавил учреждение и оставался преданным своему делу до 2013 года, работая научным сотрудником и экскурсоводом. Два года назад на территории городища в его честь был установлен барельеф — память о человеке, ушедшем из жизни в мае 2023 года.
История изучения древнего города началась задолго до появления музея — ещё в 1853 году под руководством профессора МГУ Павла Леонтьева. Однако системные раскопки стартовали лишь в 1955 году силами Нижне-Донской экспедиции.
Уникальность и масштаб находок подтолкнули учёных к идее создать музей-заповедник. Инициативу поддержали руководство Ростовской области и Министерство культуры РСФСР. Уже 30 июля 1961 года музей принял первых посетителей (изначально как филиал Ростовского областного музея краеведения), а с 1990 года стал полностью самостоятельным учреждением культуры.
Сегодня фонды «Танаиса» насчитывают более 160 тыс. единиц хранения. Увидеть артефакты можно не только в Музее истории Танаиса и Музее исторического костюма, но и под открытым небом. На площадках городища экспонируются половецкие изваяния, античные пифосы и образцы древнего вооружения.