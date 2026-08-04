Первый в России археологический музей-заповедник «Танаис» отмечает 65 лет

Валерий Чеснок руководил музеем 30 лет, фактически превратив территорию городища в объект мирового значения. Придя сюда в 1970 году молодым археологом, спустя два года он возглавил учреждение и оставался преданным своему делу до 2013 года, работая научным сотрудником и экскурсоводом. Два года назад на территории городища в его честь был установлен барельеф — память о человеке, ушедшем из жизни в мае 2023 года.