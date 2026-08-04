Подведены итоги реализации нацпроекта по туризму

Итоги реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство» подвели на совещании о развитии туризма и индустрии гостеприимства в стране, сообщили в правительстве. Встречу провел премьер-министр Михаил Мишустин.
Министр экономического развития Максим Решетников отметил, что одна из ключевых целей нацпроекта — достичь 140 млн поездок к 2030 году. За первую половину 2026-го темп роста числа турпоездок составил 4,3%.
Значительное влияние на развитие отрасли оказывают меры господдержки. Так, по программе льготного кредитования построены 46 гостиниц на 10 тыс. номеров. До конца этого года инвесторы планируют вывести на рынок еще 6 тыс. номеров. Небольшие региональные точки притяжения создаются за счет единой субсидии.
Положительные результаты демонстрирует въездной туризм. По структуре размещенных интуристов китайцы составляют более 22%, затем идут гости из стран Персидского залива. Этому способствовало совершенствование механизма электронной визы, а также ряд соглашений о безвизовом въезде.
Расширяется и география стран, граждане которых могут посетить Россию. Так, возобновлены прямые рейсы с Филиппинами, а в июле этого года запущены с Танзанией. За последние несколько лет стали доступны рейсы в Россию из Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна, Омана, Вьетнама и Индонезии.
Участие в совещании также принял губернатор Приморского края, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Туризм» Олег Кожемяко. Он рассказал о развитии горнолыжного туризма. В стране функционирует более 400 таких курортов, комплексов и баз, включающих оборудованные трассы общей протяженностью свыше 1,6 тыс. км.
Регионы обладают огромным потенциалом для создания новых мест отдыха. Для этого рабочая группа комиссии предлагает ряд решений. Например, сформировать детальную классификацию горнолыжных курортов, расширить условия для семейного отдыха, создать школы и трассы для обучения детей и начинающих или неопытных туристов.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.