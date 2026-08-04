В Калининграде начали сносить бывший ТЦ «Барнаульский»

Участок, ограниченный ул. Барнаульской, Геологической и Космической, занимает 12,6 тыс. кв. м. Вид разрешенного использования земли предусматривает среднеэтажную жилую застройку высотой от пяти до восьми этажей. При этом в правительстве Калининградской области ранее сообщали, что разрешения на строительство на этом участке министерством градостроительной политики не выдавались.