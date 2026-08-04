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В Калининграде начали сносить бывший ТЦ «Барнаульский»

С 1 июля здание прекратило работу.

В Калининграде начался демонтаж здания бывшего торгового центра «Барнаульский». Об этом сообщил общественник Альберт Адылов на своей странице во «ВКонтакте».

«Идучи сейчас по [улице] Космической, обнаружил, что бывший ТЦ “Барнаульский” начали ломать. Дело, конечно, давно решённое, но всё же, как жителю микрорайона — интересно, что появится взамен», — написал Адылов.

Видео взято со страницы в ВК Альберта Адылова.

О закрытии торгового центра стало известно весной этого года после смены собственника. Новый владелец уведомил арендаторов о необходимости освободить помещения до конца июня. С 1 июля здание прекратило работу.

Как ранее писал «Новый Калининград», собственником территории является ООО «АБ ОВО». Представители компании сообщали, что на месте старого торгового центра и парковки планируется реализовать новый проект, однако подробности не раскрывали.

Участок, ограниченный ул. Барнаульской, Геологической и Космической, занимает 12,6 тыс. кв. м. Вид разрешенного использования земли предусматривает среднеэтажную жилую застройку высотой от пяти до восьми этажей. При этом в правительстве Калининградской области ранее сообщали, что разрешения на строительство на этом участке министерством градостроительной политики не выдавались.

ТЦ «Барнаульский» много лет был одной из крупнейших торговых площадок в центре Калининграда. После объявления о закрытии часть арендаторов переехала в другие помещения, а некоторые предприниматели решили прекратить работу.

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