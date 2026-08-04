Молодая пара из воронежского Поворино победила во всероссийском конкурсе «Семья года»

В министерстве уточнили, что пара живет в Поворино. Их общая история началась с музыки: в юности Евгений играл на гитаре, а Анастасия однажды спела под его аккомпанемент. После этого они решили больше не расставаться. Вместе они уже 11 лет, у них трое детей — дочери Варвара, Вероника и Стефания.