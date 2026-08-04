Нижегородский Ледовый дворец взыскал со строившего школу подрядчика долг

Компания «Ледовый дворец», которая реализует концессионный проект строительства арены на Стрелке в Нижнем Новгороде, предоставила «АМТ‑Групп» заём в размере 150 млн рублей. Средства выделялись под процентную ставку, равную ключевой ставке ЦБ плюс 1 процентный пункт. Однако подрядчик погасил лишь 126,4 млн рублей, не исполнив обязательства в полном объёме в оговорённые сроки. В связи с этим истец обратился в суд.