Нижегородский Ледовый дворец взыскал со строившего школу подрядчика долг

ООО «Ледовый дворец» (входит в Корпорацию развития Нижегородской области) добилось в суде взыскания крупной суммы с новосибирского ООО «АМТ‑Групп» и его учредителя Александра Аверкина. Речь идёт о части займа, ранее выданного подрядчику на строительство школы в Нижегородской области. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Компания «Ледовый дворец», которая реализует концессионный проект строительства арены на Стрелке в Нижнем Новгороде, предоставила «АМТ‑Групп» заём в размере 150 млн рублей. Средства выделялись под процентную ставку, равную ключевой ставке ЦБ плюс 1 процентный пункт. Однако подрядчик погасил лишь 126,4 млн рублей, не исполнив обязательства в полном объёме в оговорённые сроки. В связи с этим истец обратился в суд.
Арбитраж постановил, что «АМТ‑Групп» и Александр Аверкин обязаны солидарно выплатить более 73 млн рублей — с учётом начисленных процентов и неустойки. Кроме того, на ответчиков возложена обязанность уплатить дополнительные проценты и неустойку вплоть до момента полного закрытия задолженности.
Напомним, «АМТ‑Групп» по концессионному соглашению с Корпорацией развития Нижегородской области вело строительство ряда школ в регионе, в том числе образовательного учреждения на улице Космической в микрорайоне Мончегорский. Подрядчик не выполнил взятые обязательства, из‑за чего в 2025 году контракт был расторгнут. Позднее в отношении руководства компании возбудили уголовное дело.
Ранее нижегородцам показали фотографии секторов на новой ледовой арене.