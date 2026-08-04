Цена квадратного метра в пермских новостройках выросла на 3,1% за месяц

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Перми в июле составила 169,8 тыс. руб. Это на 3,1% выше, чем за первое полугодие 2026 года. При этом средняя цена квартиры в новых домах выросла на 1,1% — до 8,47 млн руб. Об этом сообщает федеральный портал «Мир квартир».