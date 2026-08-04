Посмотрите на последствия лесных пожаров в Европе с высоты. Фотогалерея

Опубликованы аэрофотоснимки последствий лесных пожаров, которые охватили Францию, Испанию и Грецию этим летом.
Во Франции огонь затронул практически всю территорию страны. Из охваченных пламенем регионов было эвакуировано около 220 тыс. человек. Сильнее всего пострадала коммуна Ле-Порж в департаменте Жиронда (регион Новая Аквитания), а также коммуна Бискаррос в департаменте Ланды (регион Аквитания).
От огня также пострадала Испания: там в конце июля были эвакуированы более 10 тыс. человек из городов к западу от Мадрида. Правительство объявило чрезвычайное положение национального уровня — это первый подобный случай именно из-за лесного пожара. Последний раз чрезвычайное положение такого уровня в Испании вводили в прошлом году во время масштабного отключения электроэнергии.
Вид с воздуха на сгоревший кемпинг рядом с водохранилищем Бургильо в Эль-Тьембло, Испания.
(Фото: Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images) Тушение лесного пожара с самолета в Лантоне, Франция.
(Фото: Pierre Crom / Getty Images) Сгоревший автомобиль посреди поля в Ле-Порж, Франция.
(Фото: Pierre Crom / Getty Images)\
Сотрудники Военного подразделения по чрезвычайным ситуациям применяют метод контролируемого выжигания, чтобы остановить распространение лесных пожаров в Испании\
(Фото: Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images) Горящие поля на юго-западе Франции 28-го июля.
(Фото: REUTERS) Лесные пожары во Франции.
(Фото: Benoit Vega/SDIS 33/Handout via REUTERS) Пожарные и местные жители тушат лесной пожар в Эль-Тьембло, Испания.
(Фото: Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images) Последствия пожаров в Эль-Тьембло, Испания.
(Фото: Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images).
Пожары наносят серьезный экономический ущерб: рейтинговое агентство Morningstar DBRS подсчитало, что только во Франции общие убытки от лесных пожаров могут достичь €10−15 млрд. Аналитики агентства отметили, что отрасль страхования пока справляется с ситуацией, но пожары несут и более серьезные риски: если огонь начнет чаще угрожать районам с высокой плотностью населения, стоимость страхования может вырасти.
Огонь также нанес удар по здоровью людей. Ученые заявили, что из-за дыма от лесных пожаров во Франции и Испании качество воздуха заметно упало даже в сотнях километров от очага, что несет риски для здоровья миллионов европейцев. Больше всего специалистов беспокоят мелкодисперсные твердые частицы PM2.5: оседая в организме, они повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака легких.
В июле уровень частиц PM2.5 во французском городе Бордо достиг пика — больше 300 микрограммов на кубический метр. 26 июля этот показатель в Бордо составил в среднем 115 микрограммов, и это все равно почти в пять раз превышает суточную норму, разрешенную в ЕС. В городе Лиможе, который находится больше чем в 200 км к северо-востоку от Бордо, концентрация PM2.5 превысила 400 микрограммов на кубический метр.
Марк Паррингтон, старший научный сотрудник Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, объяснил, что пожары производят огромное количество дыма и этот дым сейчас распространяется по центральным районам Испании и югу Франции. По его словам, лесные пожары могут сделать частицы PM2.5 еще опаснее, потому что они соединяются с другими компонентами дыма, и это повышает их токсичность.
Европейская информационная система по лесным пожарам сообщила, что в этом году с пожарами в атмосферу было выброшено 18 млн тонн углекислого газа, а Франция поставила абсолютный рекорд по объему выбросов CO2 от пожаров за все время наблюдений.
Причина лесных пожаров в Европе.
Ситуация с пожарами в европейских странах связана с продолжительной аномальной жарой. По всей Европе с начала лета прошло несколько волн жары подряд, которые усилили засуху, истощили запасы воды и иссушили растительность. Волны жары в мае и конце июня уже привели к более чем 10 тыс. дополнительных смертей в Европе и Великобритании, а в Бельгии 27 июня стало вторым самым смертоносным днем XXI века — тогда от последствий жары погибли 650 человек.
При этом температура на континенте растет более чем в два раза быстрее среднемирового показателя: по данным интерактивного инструмента Reuters Climate Monitor, средняя температура в Западной Европе в четверг, 23 июля, составила +26,5 °C — на 2,9 °C выше обычного максимума за период с 1961 по 1990 год.
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