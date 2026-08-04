Посмотрите на последствия лесных пожаров в Европе с высоты. Фотогалерея

В июле уровень частиц PM2.5 во французском городе Бордо достиг пика — больше 300 микрограммов на кубический метр. 26 июля этот показатель в Бордо составил в среднем 115 микрограммов, и это все равно почти в пять раз превышает суточную норму, разрешенную в ЕС. В городе Лиможе, который находится больше чем в 200 км к северо-востоку от Бордо, концентрация PM2.5 превысила 400 микрограммов на кубический метр.