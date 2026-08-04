В Нижегородской области завершился фестиваль «Арзамасские купола»

«Фестиваль “Арзамасские купола” проходит уже в пятнадцатый раз, а это значит, что он любим и востребован. Важно, что мы говорим о популяризации культурного наследия, о традициях. И именно фестиваль “Арзамасские купола” в этом смысле является символом единства: единства исполнителей, которые работают с патриотической, духовной тематикой, единства тех, кто эти ценности разделяет», — отметила министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.