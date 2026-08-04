В Нижегородской области завершился фестиваль «Арзамасские купола»

Международный фестиваль православной и патриотической песни «Арзамасские купола» прошел в конце июля на территории Нижегородской области. Мероприятие организовано в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Гала-концерт фестиваля состоялся 30 июля на Соборной площади в Арзамасе. В программу вошли лучшие творческие номера, а также выступление исполнительницы Майи Балашовой.
«Фестиваль “Арзамасские купола” проходит уже в пятнадцатый раз, а это значит, что он любим и востребован. Важно, что мы говорим о популяризации культурного наследия, о традициях. И именно фестиваль “Арзамасские купола” в этом смысле является символом единства: единства исполнителей, которые работают с патриотической, духовной тематикой, единства тех, кто эти ценности разделяет», — отметила министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.
Фестиваль в этом году побил рекорды по охвату и географии участников. На заочный отборочный тур поступило 213 заявок от 592 исполнителей из 26 регионов Российской Федерации, а также из Республики Беларусь.
Итоги конкурса подвело авторитетное жюри под председательством епископа Сормовского Иннокентия. Обладателем Гран-при стала вокальная студия «Новые голоса» из Выборга. Также были определены еще шесть победителей.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.