Можно ли есть арбузные косточки или это вредно для здоровья

Доктор биологических наук Михаил Хвостов рассказал о том, что происходит с арбузными косточками, попавшими внутрь человеческого организма. По его словам, прорастание семян внутри человека является мифом, а сами косточки, в свою очередь, никакой угрозы здоровью не несут, его слова передает ТАСС.
«Арбузные косточки не представляют опасности для здоровья, а прорастание в организме — не более чем миф. Для роста семени необходимы почва и свет, которых нет в желудочно-кишечном тракте», — сообщил эксперт.
Также он добавил, что проглоченные косточки выходят естественным путем. Отмечается, что сами семена богаты магнием, железом и антиоксидантами, однако для усвоения полезных элементов их нужно тщательно разжевывать или употреблять в обжаренном виде.
По словам специалиста, основной риск заключается в дискомфорте в ЖКТ при чрезмерном употреблении косточек — более 20−30 г. Соответственно, употребление арбуза с косточками безопасно, а в умеренных количествах даже полезно.
Сколько калорий в арбузе и чем он полезен.
В 100 граммах арбуза содержится около 30 ккал. Полезна ягода большим количеством воды в составе и обилием сахаров. Он хорошо утоляет жажду и легкий голод. Его можно использовать в качестве перекуса между основными приемами пищи. Кроме этого, в его составе много полезных микроэлементов, таких как витамины С, А, В1, В5, В6.
Питательные вещества (на 100 г):
калорийность — 30 ккал;
углеводы — 7,55 г;
вода — 91,4 г;
белки — 0,61 г;
жиры — 0,15 г;
сахар — 6,2 г.
Витамины и микроэлементы (в 100 г от суточной нормы):
витамин C — 8,1 мг (10%);
витамин A — 28 мкг (4%);
витамин B5 — 0,221 мг (4%);
бета-каротин — 303 мкг (3%);
витамин B1 — 0,033 мг (3%);
витамин B6 — 0,045 мг (3%);
магний — 10 мг (3%);
кальций — 7 мг (1%).
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