Можно ли есть арбузные косточки или это вредно для здоровья

В 100 граммах арбуза содержится около 30 ккал. Полезна ягода большим количеством воды в составе и обилием сахаров. Он хорошо утоляет жажду и легкий голод. Его можно использовать в качестве перекуса между основными приемами пищи. Кроме этого, в его составе много полезных микроэлементов, таких как витамины С, А, В1, В5, В6.