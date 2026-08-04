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В Калининградской области — три года эксперименту по упрощенному вывозу товаров электронной торговли

В нем участвуют как опытные продавцы и производители, так и начинающие предприниматели.

Исполнилось три года эксперименту по упрощенному вывозу на остальную часть территории ЕАЭС товаров электронной торговли из Калининградской области. Речь о товарах от продавцов и производителей, которые реализуют через площадки онлайн-торговли.

Сегодня идет отправка товаров, проданных на Wildberries, протестирована и в течение месяца появится возможность отправлять товары, проданные на OZON. Доставка осуществляется силами отправителя. Хранение, упаковку и доставку покупателю продавец выполняет сам, размещения товаров на складе не требуется.

По данным областного правительства, в настоящее время количество отправлений в сутки достигло 50, а число его активных участников — 200.

В областном минэкпроме напомнили, что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2023 года № 1223 была реализована возможность продажи калининградскими компаниями товаров без необходимости подтверждения их статуса, как товаров Евразийского экономического союза, без их помещения под таможенные процедуры, без уплаты таможенных пошлин и налогов при условии того, что они продаются для личного пользования, стоят не более 200 евро, а их вес — не более 31 кг.

Эксперимент предполагает освобождение отправителей от необходимости взаимодействия с таможенными органами — за них это делает таможенный представитель (участник эксперимента). Посылка доставляется до двери покупателя.

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