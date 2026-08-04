В Калининградской области — три года эксперименту по упрощенному вывозу товаров электронной торговли

В областном минэкпроме напомнили, что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2023 года № 1223 была реализована возможность продажи калининградскими компаниями товаров без необходимости подтверждения их статуса, как товаров Евразийского экономического союза, без их помещения под таможенные процедуры, без уплаты таможенных пошлин и налогов при условии того, что они продаются для личного пользования, стоят не более 200 евро, а их вес — не более 31 кг.