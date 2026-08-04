Врач рассказал, как правильно хранить арбуз

При выборе арбуза врач рекомендовал обращать внимание на целостность корки и покупать плоды только в проверенных местах, а не на уличных развалах, где часто продают половинки без холодильника и упаковки — после повреждения корки мякоть становится питательной средой для бактерий, что особенно опасно для детей, беременных, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом.