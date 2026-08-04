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Летом в Элисте организовали досуг для более чем 5,1 тысячи детей

Более половины из них посещают лагеря дневного пребывания.

Источник: Национальные проекты России

Свыше 5,1 тыс. детей охвачено отдыхом и занятостью этим летом в Элисте. Организация полезного и безопасного досуга школьников — одна из задач нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в аппарате правительства Республики Калмыкии.

Так, 2825 детей посещают лагеря дневного пребывания, а 100 школьников отдыхают в профильных пришкольных лагерях. Еще 1345 подростков участвуют в экологических отрядах по озеленению, а 955 ребят временно трудоустроены в школах и администрации города.

«Будущее страны определят сегодняшние дети и молодые люди — инициативные, широко мыслящие, готовые брать на себя ответственность и действовать в команде, умеющие ставить цели и добиваться их», — отметили в аппарате правительства Калмыкии.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.