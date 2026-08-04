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Число преступлений в Нижегородской области уменьшилась на 19%

Показатель бытовой преступности снизился на 7,8% и составил 317 случаев.

В Нижегородской области в первом полугодии 2026 года отмечена устойчивая тенденция к сокращению числа преступлений, совершаемых в жилом секторе. Такой результат стал следствием системной профилактической работы и точечного контроля со стороны подразделений ГУ МВД по Нижегородской области, сообщили в ведомстве.

Согласно статистике, общее количество преступлений в жилом секторе уменьшилось на 19% — до 1203 зарегистрированных эпизодов. Показатель бытовой преступности снизился на 7,8% и составил 317 случаев. При этом зафиксировано сокращение числа тяжких и особо тяжких преступлений — на 3,4%.

Позитивные изменения прослеживаются и в сегменте рецидивной преступности: число ранее судимых лиц, вновь преступивших закон, сократилось на 9,7% (до 1704 человек). Особенно заметно уменьшилось количество повторных правонарушений среди граждан, освобождённых условно‑досрочно, — динамика по этой категории достигла −53,8%.

Кроме того, на 12% снизилось число преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения.

Как пояснил начальник ГУ МВД России по Нижегородской области генерал‑лейтенант полиции Юрий Арсентьев, достигнутые результаты — итог целенаправленных профилактических мероприятий. Особое внимание сотрудники ОВД уделяли адресному надзору за лицами, уже попадавшими в поле зрения полиции, а также теми, кто относится к «группе риска».

Ранее сообщалось, что мошенники обчищают квартиры под видом силовиков.

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