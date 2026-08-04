Эксперт назвал короткое замыкание основной причиной возгорания автомобилей

«Основной причиной возгорания становится аварийный режим работы электрооборудования, а именно короткое замыкание в бортовой сети. Изоляция проводов со временем пересыхает и трескается, контакты окисляются и ослабевают. Нередко к возгоранию приводит непрофессиональное вмешательство в электросистему, например, при самостоятельной установке сигнализаций, акустических систем или предпусковых подогревателей», — сказал Тимашов «Ленте.ру».