Нижегородская область планирует построить два новых теплохода для круизов

Никитин рассказал о развитии речного туризма и лучших практиках в этой отрасли на совещании о развитии туризма и индустрии гостеприимства в России. Губернатор отметил уникальность нижегородского направления в рамках маршрута «Золотое кольцо». Он подчеркнул роль теплоходов проекта ПКС-180 с небольшой осадкой, которые позволили возродить кольцевой круизный маршрут по Волге и Оке.