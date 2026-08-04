Нижегородская область планирует построить два новых теплохода для круизов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на совещании с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным заявил о планах по строительству двух новых теплоходов проекта ПКС-180. Это позволит расширить круизную программу по Волге и Оке, сообщили в правительстве региона.
Никитин рассказал о развитии речного туризма и лучших практиках в этой отрасли на совещании о развитии туризма и индустрии гостеприимства в России. Губернатор отметил уникальность нижегородского направления в рамках маршрута «Золотое кольцо». Он подчеркнул роль теплоходов проекта ПКС-180 с небольшой осадкой, которые позволили возродить кольцевой круизный маршрут по Волге и Оке.
Кроме того, с 2023 по 2025 год уже реализовано 17 проектов размещения на 294 номера. Еще 15 проектов на 2 226 номеров находятся в стадии реализации по программе льготного кредитования гостиниц.
Для успешной реализации проектов в регионе введены собственные меры поддержки и создан инвестиционно-аналитический офис. Инвесторов сопровождают на всех этапах — от идеи и получения разрешений до ввода объектов в эксплуатацию и выхода на окупаемость.
Внимание уделяется сохранению исторической среды и вовлечению старых зданий в туристический оборот. Работа ведется системно за счет областного бюджета при участии городских активистов, федеральных экспертов и бизнеса. Яркий пример такой локации — проект «Заповедные кварталы» в центре Нижнего Новгорода. По итогам 2025 года турпоток здесь превысил 165 тысяч человек.