Правительство поддерживает развитие детского и молодежного туризма в РФ

Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что для детей и молодежи разработаны специальные программы путешествий, которые помогают им не просто отдыхать, но и лучше узнавать свою страну, сообщили в правительстве. Для достижения этой цели в России по нацпроекту «Молодёжь и дети» действует программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие».
«Его (детского и молодежного туризма. — Прим. ред.) главная особенность, отличие от привычного отдыха [заключается] в том, чтобы помочь ребятам лучше узнать свою страну, получить новые знания, расширить свой круг общения, найти профессиональные ориентиры. И для этого были разработаны различные программы… Делаем все, чтобы школьники и студенты смогли отдохнуть, набраться сил перед новым учебным годом», — подчеркнул глава правительства.
В частности, достичь этой цели помогает программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие». Подчеркивается, что она предлагает молодым людям не просто увидеть страну, но и принести ей пользу. В ходе поездок молодежь знакомится с культурой и историей регионов, получает новые знания от экспертов и вносит вклад в развитие территорий через волонтерство, экологические и патриотические акции.
Вместе с тем глава правительства отметил, что также предусмотрена организация отдыха для детей льготных категорий в оздоровительных организациях Краснодарского края. В общей сложности эту меру поддержки получат 40 тыс. ребят.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.