Правительство поддерживает развитие детского и молодежного туризма в РФ

Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что для детей и молодежи разработаны специальные программы путешествий, которые помогают им не просто отдыхать, но и лучше узнавать свою страну, сообщили в правительстве. Для достижения этой цели в России по нацпроекту «Молодёжь и дети» действует программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие».