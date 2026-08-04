Курский спиртзавод судится с калужским производителем алкоголя с выручкой 5 млрд

В 2022 году спиртзавод «Бекетовский’смог через суд восстановить лицензию на производство, хранение и поставку этилового спирта. Разрешение было аннулировано Росалкогольрегулированием в марте того же года в связи с несоблюдением предприятием требования о минимально допустимом уровне загрузки производственных мощностей — не менее 70%.