В Балтийске уберут незаконный ж/д переезд, через который ходили автобусы

В Балтийске ликвидируют железнодорожный переезд на улице Серебровской. Об этом Северо-Западная транспортная прокуратура пишет на своём сайте во вторник, 4 августа.
Проверяющие выяснили, что машины и автобусы пересекали рельсы там, где по закону делать это не разрешено. После иска прокуратуры Московский районный суд Калининграда обязал РЖД закрыть этот проезд, а администрацию Балтийска — больше не пускать через него общественный транспорт.
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