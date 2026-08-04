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В Балтийске уберут незаконный ж/д переезд, через который ходили автобусы

Бездействие администрации и РЖД признали неправомерным.

Источник: Клопс.ru

В Балтийске ликвидируют железнодорожный переезд на улице Серебровской. Об этом Северо-Западная транспортная прокуратура пишет на своём сайте во вторник, 4 августа.

Проверяющие выяснили, что машины и автобусы пересекали рельсы там, где по закону делать это не разрешено. После иска прокуратуры Московский районный суд Калининграда обязал РЖД закрыть этот проезд, а администрацию Балтийска — больше не пускать через него общественный транспорт.

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