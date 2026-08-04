В Балтийске уберут незаконный ж/д переезд, через который ходили автобусы

Проверяющие выяснили, что машины и автобусы пересекали рельсы там, где по закону делать это не разрешено. После иска прокуратуры Московский районный суд Калининграда обязал РЖД закрыть этот проезд, а администрацию Балтийска — больше не пускать через него общественный транспорт.