Глава СКР заинтересовался платной дорогой к землям участников СВО на Дону

Обращение к главе ведомства жители коттеджного поселка разместили в СМИ. В нем они сообщили, в поселке, насчитывающем более 400 земельных участков, включая те, что были выделены участникам специальной военной операции и многодетным семьям, отсутствует надлежащий проезд.