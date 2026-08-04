В Курганской области выбрали лучшие организации по физкультурной работе

Смотр-конкурс на лучшую постановку массовой физкультурно-спортивной работы по месту жительства населения прошел в Курганской области. Соревнования были организованы по госпрограмме «Спорт России», сообщили в управлении по физической культуре и спорту региона.
Участниками смотра выступили различные спортивные клубы, проводящие физкультурно-спортивную работу в Курганской области. Всего заявилось 11 организаций. Лучших выбирали в двух номинациях: «Физкультурно-спортивная работа по месту жительства» и «Физкультурно-спортивная работа в школьных спортивных клубах». Участники представили портфолио о проводимой работе.
По результатам рассмотрения материалов первое место в номинации «Физкультурно-спортивная работа по месту жительства» заняла Белозерская детская юношеская спортивная школа, а в номинации «Физкультурно-спортивная работа в школьных спортивных клубах» — школьный спортклуб «Будущее поколение» школы № 56 в Кургане. Победителям вручили сертификаты на получение денежного гранта.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.