Цены на продукты от производителя до покупателя будут отслеживать в России

Особое внимание будет уделено тем товарам и услугам, которые Росстат учитывает при расчёте индекса потребительских цен. В рамках этого мониторинга будут собирать данные о продажах, доходах, расходах и прибыли компаний из их налоговых деклараций и других финансовых документов.