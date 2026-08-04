Цены на продукты от производителя до покупателя будут отслеживать в России

Президент России Владимир Путин подписал закон, который поможет отслеживать изменение цен на продовольственные товары по всей цепочке их движения — от производителя до конечного потребителя. Это позволит оперативно выявлять причины резких колебаний цен на продукты питания.
По новому закону, правительство может поручить разным ведомствам запрашивать информацию у налоговой службы о компаниях, которые продают продукты и связанные с ними услуги. Это поможет отслеживать важные показатели, влияющие на цены.
Особое внимание будет уделено тем товарам и услугам, которые Росстат учитывает при расчёте индекса потребительских цен. В рамках этого мониторинга будут собирать данные о продажах, доходах, расходах и прибыли компаний из их налоговых деклараций и других финансовых документов.
Полученная информация будет использоваться уполномоченными ведомствами для анализа динамики цен на продовольственные товары, включая факторы, влияющие на их формирование. Перечень таких товаров будет определяться правительством. Эти данные будут конфиденциальными и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.
Как сообщает ТАСС, новый закон начнёт действовать с 1 января 2027 года.