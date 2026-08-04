Выявлены сотни вариаций в 3D-структуре генома, связанные с болезнью Крона

Отсутствие подобных сведений связано в том числе и с тем, что многие уже известные мутации, связанные с этими болезнями, находятся не в кодирующей части генов, которая непосредственно отвечают за сборку белков, а в соседних регионах ДНК, влияющих на считываемость этих участков генома. Для раскрытия природы и поиска новых вариаций, связанных с развитием болезни Крона, исследователи из Европы, США и Японии проследили за тем, как появление этих мутаций влияло на трехмерную форму генома ILC3-лимфоцитов и активность разных генов.