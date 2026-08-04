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Нижегородцы активно оценивают качество дорог и работу общественного транспорта

Обращение можно оставить через портал «Госуслуги».

Источник: Время

Нижегородская область вошла в топ-10 регионов России по работе с Платформой обратной связи (ПОС) по итогам II квартала 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и автомобильных дорог региона.

ПОС является федеральной информационной системой, которая создана на «Госуслугах» для обращений граждан в госорганы, в том числе по вопросам дорожной инфраструктуры, общественного транспорта и уборки снега на дорогах.

За первую половину 2026 года жители Нижегородской области направили через ПОС более 114 тысяч обращений (прирост на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

«Если вы заметили проблему на дороге, есть предложения по работе общественного транспорта или хотите сообщить о другой ситуации, сделать это можно через Платформу обратной связи на портале “Госуслуги”», — отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что жители Нижнего Новгорода быстрее всех в России добираются до работы.