Пролежни, 100 дней в БСМП и волокита полиции: почему застопорилось дело Ирины Зайченко

В конце октября 2022 года пациентку наконец выписали домой. Муж стал делать перевязку, надавил на одно пятно, полился гной. «Я позвонил заведующей отделением пульмонологии ОКБ (так как всю помощь по транспортировке в Москву и обратно оказывала она), она нашла врача, который смог приехать к нам домой. Он осмотрел Ирину и сказал, что нужно ехать в больницу, так как в домашних условиях делать манипуляции на ноге опасно. По договоренности с заведующей отделением пульмонологии ОКБ, так как именно она помогла договориться на оперативное вмешательство, мы вынесли жену на руках из дома, посадили в машину, привезли на ул. Клиническую в приемное отделение областной больницы. Подошёл молодой врач, спросил фамилию и сказал завозить жену в перевязочную, — рассказывает Андрей. — Через некоторое время врач пригласил меня в перевязочную, показал, что нужно делать — оттягивать мясо и прямо на рваную рану закладывать пальцем мазь “Левомеколь”, после этого отправил домой, пообещав, что скоро всё пройдёт».