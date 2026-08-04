Челябинская область направила 9 заявок на конкурс проектов городской среды

Муниципалитеты Челябинской области отправили девять заявок на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Конкурс организован при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в аппарате главы и правительства региона.
Все территории для участия были выбраны жителями в ходе общественных обсуждений и голосований, а проекты разрабатывались совместно с муниципалитетами и профессиональными командами проектировщиков. Каждая заявка отражает особенности конкретной территории и ее потенциал для развития. В основу проектов легли аграрное наследие, промышленная история, национальный колорит, природные ландшафты и историческая среда. Итоги конкурса планируют объявить 9 августа на форуме «Развитие малых городов» в Москве.
В частности, поселок Тимирязевский направил на конкурс проект «Семейный парк. Оранжерея 1934». Его концепция связана с аграрным наследием поселка и историей первого уральского плодового сада. Пространство объединит семейный отдых, образовательные и игровые зоны, а архитектурные решения будут отсылать к теме сада, зерна и сельскохозяйственной науки.
В то же время от города Чебаркуля на конкурсе представлен проект «Тихий голос мыса Семерик. Партитура места». Он предусматривает бережное благоустройство природной территории с учетом рельефа и береговой линии озера Чебаркуль. Основной акцент сделан на сохранении ландшафта, создании прогулочных маршрутов и смотровых точек.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.