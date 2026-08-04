Челябинская область направила 9 заявок на конкурс проектов городской среды

Все территории для участия были выбраны жителями в ходе общественных обсуждений и голосований, а проекты разрабатывались совместно с муниципалитетами и профессиональными командами проектировщиков. Каждая заявка отражает особенности конкретной территории и ее потенциал для развития. В основу проектов легли аграрное наследие, промышленная история, национальный колорит, природные ландшафты и историческая среда. Итоги конкурса планируют объявить 9 августа на форуме «Развитие малых городов» в Москве.