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В Калининграде задержали серийного вора, грабившего киоски и магазины

Сотрудники УМВД России по Калининградской области совместно с коллегами из.

Источник: KaliningradToday

ОМВД по Центральному району задержали 31-летнего местного жителя, подозреваемого в серии краж из торговых павильонов. Мужчина ранее неоднократно судим.

По предварительным данным, одно из хищений он совершил ночью на улице Кирова, повредив пластиковую дверь в киоске быстрого питания и похитив из кассового аппарата около 10 тыс. рублей. Аналогичным образом злоумышленник проник в магазин на улице Красносельской и вынес ноутбук, три пачки кофе и дневную выручку, общий ущерб составил свыше 100 тыс. рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские изъяли часть похищенного имущества. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ и п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

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