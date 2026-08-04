В Калининграде задержали серийного вора, грабившего киоски и магазины

По предварительным данным, одно из хищений он совершил ночью на улице Кирова, повредив пластиковую дверь в киоске быстрого питания и похитив из кассового аппарата около 10 тыс. рублей. Аналогичным образом злоумышленник проник в магазин на улице Красносельской и вынес ноутбук, три пачки кофе и дневную выручку, общий ущерб составил свыше 100 тыс. рублей.