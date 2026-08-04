В Ильинском на торги выставлен исторический дом краеведа Николая Рогова

Здание построено в 1864 году и является объектом культурного наследия регионального значения. В этом доме жил Николай Рогов — выдающийся историк, этнограф, краевед, автор более 50 научных работ о Пермском крае, составитель первого коми-пермяцко-русского словаря. За труд «Опыт грамматики пермяцкого языка» он был удостоен Демидовской премии Академии наук.