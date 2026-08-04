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В Ильинском на торги выставлен исторический дом краеведа Николая Рогова

В Пермском крае объявлены торги на право аренды исторического дома Н. А. Рогова в поселке Ильинском. Начальная цена аукциона составляет 1 ₽ Об этом сообщает краевое минимущество.

Источник: Коммерсантъ

В Пермском крае объявлены торги на право аренды исторического дома Н. А. Рогова в поселке Ильинском. Начальная цена аукциона составляет 1 ₽ Об этом сообщает краевое минимущество.

Здание построено в 1864 году и является объектом культурного наследия регионального значения. В этом доме жил Николай Рогов — выдающийся историк, этнограф, краевед, автор более 50 научных работ о Пермском крае, составитель первого коми-пермяцко-русского словаря. За труд «Опыт грамматики пермяцкого языка» он был удостоен Демидовской премии Академии наук.

Победитель аукциона сможет заключить договор аренды на срок до 49 лет при условии проведения реставрации и сохранения объекта в соответствии с требованиями законодательства. Такие здания могут стать музеями, культурными пространствами, гостиницами, кафе, образовательными или туристическими объектами.