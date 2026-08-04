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Ключевые водные артерии Европы мелеют на фоне экстремальной жары. Видео

Так, Нидерланды запретят судоходство и забор воды в каналах и реках.

Источник: РБК Life

Многие страны мира сталкиваются с аномальной жарой и лесными пожарами. В России режим чрезвычайной ситуации был введен в Ямало-Ненецком автономном округе.

С рекордными температурами столкнулись Южная Корея, Япония, США и страны Евросоюза. Американский штат Вашингтон также пострадал от лесных пожаров. В Европе крупнейший ущерб от погоды понесли Франция, Испания, Португалия, Греция и Румыния.

Еще одним неприятным последствием рекордных температур, кроме жары и пожаров, стала засуха. Например, Нидерланды из-за низкого уровня воды в Рейне с 5 августа запретят судоходство и забор воды в каналах и реках. В Венгрии из-за обмеления Дуная остановили единственную в стране АЭС.

Низкий уровень воды показывает частично пересохшее русло реки вокруг Маузетурма, бывшей таможенной башни на Рейне.

(Фото: Jana Rodenbusch / Reuters).

Как аномальная жара сказывается на экономике разных стран и какие меры предпринимают правительства, — в сюжете телеканала РБК.

Читайте РБК Life в «Максе».

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