Ключевые водные артерии Европы мелеют на фоне экстремальной жары. Видео

Многие страны мира сталкиваются с аномальной жарой и лесными пожарами. В России режим чрезвычайной ситуации был введен в Ямало-Ненецком автономном округе.
Еще одним неприятным последствием рекордных температур, кроме жары и пожаров, стала засуха. Например, Нидерланды из-за низкого уровня воды в Рейне с 5 августа запретят судоходство и забор воды в каналах и реках. В Венгрии из-за обмеления Дуная остановили единственную в стране АЭС.
Низкий уровень воды показывает частично пересохшее русло реки вокруг Маузетурма, бывшей таможенной башни на Рейне.
(Фото: Jana Rodenbusch / Reuters).
Как аномальная жара сказывается на экономике разных стран и какие меры предпринимают правительства, — в сюжете телеканала РБК.
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