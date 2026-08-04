Ключевые водные артерии Европы мелеют на фоне экстремальной жары. Видео

Еще одним неприятным последствием рекордных температур, кроме жары и пожаров, стала засуха. Например, Нидерланды из-за низкого уровня воды в Рейне с 5 августа запретят судоходство и забор воды в каналах и реках. В Венгрии из-за обмеления Дуная остановили единственную в стране АЭС.